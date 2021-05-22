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Стал известен победитель Евровидения-2021, и это не Россия

Новости. Культура
09:00, 23 Мая 2021
фото: Группа Maneskin. Фото: Peter Dejong / AP

Победу на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021 завоевала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zittii E Buoni ("Тихие и послушные").

По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла, сообщают РИА-Новости.

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Måneskin основана в 2015 году знакомыми со средней школы вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки.

В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".

Второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швеции.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, получив 204 балла от зрителей и профессионального жюри.

Артистка выступила в огромном платье, которое, по ее словам, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым "главным конкурентом" на Евровидении стала борьба со стереотипами о странах.

Последнее, 26-е место, занял певец из Великобритании, он не получил ни одного балла ни от жюри, ни от зрителей. Это произошло впервые за историю конкурса.

Музыкальный конкурс "Евровидение" проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU). Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса – в субботу. Выступления исполнителей проходят в прямом эфире.

В 2021 году в связи с пандемией коронавируса вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать на конкурс или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте.

Телеголосования составляют 50% результата, остальные 50% определяются профессиональным жюри в каждой участвующей стране.

Победителем международного музыкального конкурса Евровидение признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2021-05-23 09:23:08
И прекрасно. Скорее движуха вокруг этой бездарности закончится.
Лана Текучева
2021-05-23 10:03:12
mobikk,

Полностью поддерживаю. :) Итальянцам Респект! Рок жил, жив и будет жить! :)
Гость
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