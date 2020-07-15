Стала известна дата открытия бассейна "H2O" в Петрозаводске

За время действия ограничительных мер спортивный объект отремонтировали, сообщили в администрации города.

Муниципальный бассейн "H2O" планируется открыть 3 августа, сообщили в администрации Петрозаводска. С конца марта в связи с эпидемией коронавируса объект не принимал посетителей. За прошедшее время в здании провели ремонт и техническое обслуживание инженерных систем.



Сейчас в учреждении проводится генеральная уборка помещений, очистка оборудования и инвентаря. Далее будет помыта и продезинфицирована система рециркуляции большой и малой чаш бассейна. Со следующей недели их начнут наполнять, чтобы довести качество воды до нормативных показателей. После пробы будут сданы на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии Республики Карелия.



Напомним, что с 10 июля в регионе сняли ограничения на работу бассейнов.