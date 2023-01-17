Стала известна дата закрытия станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге

Станцию метро на Ладожском вокзале, куда прибывает большинство поездов из Карелии, планируют закрыть на год.

Транспортный блок намерен закрыть станцию метро «Ладожская» на ремонт с начала весны. По данным «Фонтанки», сейчас в планах Смольного и метрополитена значится дата — 1 марта.

В комтрансе сообщили, что разработан план компенсационных перевозок наземным транспортом на время закрытия станции. Как только он будет утверждён, его опубликуют.

«Фонтанка» писала, что станцию собирались закрывать в феврале 2023 года, срок ремонта — 11 месяцев. На объявленный «Петербургским метрополитеном» аукцион пришел один участник, но его заявка не устроила комиссию. Теперь поиск подрядчика ведут заново. При этом ранее вообще говорили о 2022 году, но ремонт трамвайных путей рядом со станцией сдвинул эти планы.