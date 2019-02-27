Стала известна кандидатура на должность прокурора Петрозаводска

И.о. прокурора Петрозаводска Павел Гравченков планирует выйти в отставку, и уже известно, кто может занять пост руководителя ведомства.

Гравченков 2 марта выходит в отпуск, а с 18 марта намерен уйти в отставку по собственному желанию.

По неподтвержденной информации, пост прокурора Петрозаводска прочат другому кандидату – прокурору Кондопожского района Артуру Фрейману.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".