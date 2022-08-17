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Стало известно, почему в поселке Карелии в течение месяца не было воды

Новости. Общество
15:42, 19 Августа 2022
фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору

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В дома поселка Куркиеки спустя месяц вернулась питьевая вода — причина оказалась простой и неожиданной.

В поселке Куркиеки Лахденпохского района Карелии наконец восстановлено холодное водоснабжение. Специалисты нашли истинную причину исчезновения воды из домов местных жителей. Информацию об этом опубликовал Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

Оказывается, кто-то открыл кран в сбросовом колодце у озера Майялампи, которое служит основным источником водоснабжения поселка. Уровень озера упал, и вода, поступавшая самотеком в дома местных жителей, перестала попадать в водопровод.

После того, как кран был перекрыт, уровень воды в озере начал подниматься, и вода по водопроводу стала поступать жителям поселка.

В настоящее время, по словам специалистов Госкомитета, холодное водоснабжение в поселке восстановлено, что подтверждают сами местные жители.

Напомним, жители поселка Куркиеки остались без холодной воды еще в середине июля. Для того, чтобы обнаружить причину, коммунальным службам потребовалось больше месяца. К работам привлекались даже водолазы. Для жителей поселка был организован подвоз воды, а в адрес прокуратуры республики были направлены материалы для согласования проверки в отношении обстоятельств аварии.

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