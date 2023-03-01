Стала известна причина падения известного в Карелии поисковика (ВИДЕО)

Видео показало, что ловушку для бегуна подготовили «карельские богатыри».
Известный в Карелии поисковик Алексей Глушков, создатель поискового отряда «Доброспас», на своей странице в соцсети рассказал о причинах своего падения на утренней пробежке, в результате которого он едва не получил серьезную травму.
Оказалось, управленцы и коммунальщики тут не причем — веревку, первоначально натянутую вдоль дома, насторожили поперек дороги два молодых человека. Судя по видео, юноши могли быть не совсем трезвыми.
«Интернет помнит все. Останется и „добрая“ память о „карельских богатырях“, которые, несмотря на усталость от борьбы с зеленым змием, попытались доказать, что „сила есть — ума не надо“. Или, современный языком правосудия, „экстремизм, это нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина“», — прокомментировал видео сам пострадавший.
Ранее Алексей Глушков, совершавший утреннюю пробежку, запнулся о веревку и упал, рискуя получить серьезную травму. Инцидент случился в самом центре Петрозаводска, на улице Андропова.
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