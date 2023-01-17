«Полетел мордой в асфальт»: известный в Карелии поисковик пострадал на пробежке (ВИДЕО)

Создатель поискового отряда «Доброспас» едва не повторил печальную судьбу главы Петрозаводска.

Известный в Карелии поисковик Алексей Глушков едва не получил серьезную травму на утренней пробежке. Причиной стала обычная веревка, брошенная на тротуаре в центре города.

«Бег, особенно по утрам, очень позитивен. Он заставляет проснуться, заряжает энергией и креативом. Ну или травмирует. Если ты бегаешь в Петрозаводске. Вот мэр не даст соврать. Не гололед, так автомобиль. Он все знает. На своей шкуре. Ну, в смысле, на своей ноге», — объяснил общую ситуацию Алексей Глушков.

По словам поисковика, он сделал все возможное, чтобы обезопасить себя от обычных для Петрозаводска бед — гололеда, сосулек и лихих автолюбителей. Но беда пришла, откуда не ждали.

«Веревка! Хорошая такая, добротная, прочная белая веревка. Которую умная управленческая голова из дома по Андропова, 17, привязала, чтобы перегородить тротуар. Наверно, когда снег чистили. А потом просто бросили. И припорошенная снегом она осталась лежать на тротуаре… И вот это прекрасное ощущение, когда ты выбежал из дома, расправил плечи, набрал полные легкие воздуха и полетел… мордой в асфальт. Больно и обидно. Очень и очень. И хочет найти это хозяйственное лицо из дома Андропова 17 и … (далее „непереводимый местный диалект“…), » — рассказал Алексей Глушков о том, что произошло.

Поисковик посоветовал петрозаводчанам быть внимательнее и помнить об опасности.

Напомним, осенью 2021 года глава Петрозаводска попал под машину во время вечерней пробежки.