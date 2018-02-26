Стала известна стоимость празднования Дня республики в 2018 году

В День Республики Карелия, который в этом году будет отмечаться в Беломорске, планируются выступления артистов российской эстрады и местных творческих коллективов.

Предварительный план праздника содержится в документации для проведения аукциона по выбору организации, которая будет заниматься подготовкой торжественных мероприятий.

Праздник пройдет на городском стадионе Беломорска, где будет оборудовано не менее 500 зрительских мест.

Бюджетные затраты на его проведение, согласно начальной цене контракта, составят 7,5 млн рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".