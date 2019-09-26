Стала известна судьба медведицы, которую бросили умирать в клетке в глухой деревне Карелии

Минпророды Карелии определил судьбу медведицы Маши, которая живет в клетке недалеко от поселка Куркиеки в Лахденпохском районе Карелии.

Как отметили в Минприроды, многие неравнодушные граждане обращаются с вопросами о принятом решении в отношении медведицы, проживающей в клетке в Лахденпохском районе.

Минприроды РК совместно с МВД РК выяснили все обстоятельства жизни и содержания животного.

В паблике министерства природы отмечается, что отделение полиции по Лахденпохскому району провело внеплановую проверку по факту ненадлежащего содержания зверя, в ходе которой не было выявлено признаков преступления по статье "Жестокое обращение с животными". Материалы проверки сейчас находятся в прокуратуре Лахденпохского района.

В понедельник, 23 сентября, был организован выезд ветеринарной бригады к месту содержания животного.

"Медведицу нашли в удовлетворительном состоянии. Выглядит она хорошо, еда (яблоки, кукуруза, рыба) присутствует в клетке", - пишут специалисты.

По информации Минприроды, собственник зверя сообщил, что медведица будет передана в приют для животных "Бим", который находится в Московской области.

Для перевозки медведицы необходимо наличие у нее определенных прививок, которые будут сделаны 26 сентября. После вакцинации необходимо выждать карантинный срок в 21 день, после чего зверь поедет в приют.

Напомним, брошенного в клетке зверя обнаружила туристка из Подмосковья и забила тревогу, организовав в соцсетях кампанию по спасению медведицы.