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Новости. Общество
09:55, 26 Сентября 2019
фото: © Регина Рыжникова (Кубесарьян) / из соцсети vk.com

Стала известна судьба медведицы, которую бросили умирать в клетке в глухой деревне Карелии

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Минпророды Карелии определил судьбу медведицы Маши, которая живет в клетке недалеко от поселка Куркиеки в Лахденпохском районе Карелии.

Как отметили в Минприроды, многие неравнодушные граждане обращаются с вопросами о принятом решении в отношении медведицы, проживающей в клетке в Лахденпохском районе.

Минприроды РК совместно с МВД РК выяснили все обстоятельства жизни и содержания животного.

В паблике министерства природы отмечается, что отделение полиции по Лахденпохскому району провело внеплановую проверку по факту ненадлежащего содержания зверя, в ходе которой не было выявлено признаков преступления по статье "Жестокое обращение с животными". Материалы проверки сейчас находятся в прокуратуре Лахденпохского района.

В понедельник, 23 сентября, был организован выезд ветеринарной бригады к месту содержания животного.
"Медведицу нашли в удовлетворительном состоянии. Выглядит она хорошо, еда (яблоки, кукуруза, рыба) присутствует в клетке", - пишут специалисты.

По информации Минприроды, собственник зверя сообщил, что медведица будет передана в приют для животных "Бим", который находится в Московской области.

Для перевозки медведицы необходимо наличие у нее определенных прививок, которые будут сделаны 26 сентября. После вакцинации необходимо выждать карантинный срок в 21 день, после чего зверь поедет в приют.

Напомним, брошенного в клетке зверя обнаружила туристка из Подмосковья и забила тревогу, организовав в соцсетях кампанию по спасению медведицы.

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Комментарии

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кир
2019-09-26 11:30:09
Опять о сути нашего человека. Самобытные не могли сделать такой поступок? Хотя бы сообщить, куда следует? Только приезжей туристке бросилась в глаза такая вопиющая безжалостность и дикость. Нашему человеку хоть ссы в глаза- всё божья роса.
Гость
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