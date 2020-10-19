Стали известны печальные последствия кадастровой оценки недвижимости в Карелии

Стоимость недвижимости в Карелии выросла от 30 до 80% в результате кадастровой оценки, что повлияло на размер налога.

Такую оценку последствий кадастровой оценки дала уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова. Она прокомментировала законопроект, регулирующий налогообложение объектов коммерческой недвижимости исходя из кадастровой стоимости.

"Во исполнение Федерального закона о государственной кадастровой оценке, на территории Республики Карелия была проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, по результату которой стоимость объектов увеличилась от 30 до 80%", - говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена. Увеличение стоимости объектов привело к росту размера налога на недвижимость, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".