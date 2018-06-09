Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:40, 09 Июня 2018

Стали известны планы по реорганизации Питкярантской ЦРБ после закрытия родильного отделения

По теме

Начался ремонт Онежской набережной в Петрозаводске
09.06.18 15:19
В мэрии Петрозаводска объяснили временное снятие запрета для движения маршруток по аварийному мосту
09.06.18 14:41
Карелия отправила в Донецк конфеты и консервы
09.06.18 14:26
Все новости
Загрузка...

Коммунисты обсудили проблемы больницы с куратором района Корсаковым.

Представители фракции КПРФ в ЗС республики 6 июня пообщались с заместителем премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты, куратором Питкярантского района Игорем Корсаковым во время его визита в Питкяранту по вопросу закрытия родильного отделения Питкярантской ЦРБ.

Напомним, решение закрыть отделение с 1 июля было принято из-за нецелесообразности его содержания: как следует из ответов чиновников, на данный момент в отделении 35 коек, при этом в 2018 году в больнице зарегистрировано 12 родов, последние из которых приняли в начале мая. Однако жители Питкяранты с решением не согласились, составили петицию, начали сбор подписей против закрытия, вышли на площадь для съемок видеообращения к президенту и 19 июня планируют провести митинг. Как следствие, эта волна возмущения заставила подключиться к решению проблемы республиканских чиновников всех уровней.

- Я понимаю, что содержать такое количество мест и медперсонал больнице трудно, тем более, что она вся в долгах, - сказала депутат от КПРФ Татьяна Богданова. – Плюсы нового республиканского перинатального центра – квалифицированные врачи и современное оборудование. Но у меня остается ряд вопросов. Отделение закрывают уже 1 июля, а перинатальный центр в Петрозаводске все не могут открыть. Где рожать, если его откроют, например, в январе? Есть женщины, у которых беременность протекает с осложнениями, им приходится лежать на сохранении едва ли не каждый месяц. Они в интересном положении ежемесячно будут ездить из Питкяранты в перинатальный центр за 200 километров? Что будет со специалистами родильного отделения? Они останутся на улице? Территория Питкярантского района большая, куда доставлять женщину в экстренных случаях, требующих незамедлительного вмешательства? Роды и выкидыши будут происходить в машине скорой помощи?

Как выяснилось из разговора с Игорем Корсаковым, совсем без специалистов рожениц района не оставят. В больнице все же будет функционировать родильный зал, который отремонтируют и дооснастят. С 1 июля койки гинекологического профиля и патологии беременных будут сохранены на базе хирургического отделения ЦРБ. Круглосуточно будут работать две койки гинекологического профиля и одна койка патологии беременных, также останутся три койки дневного пребывания гинекологического профиля и одна койка – патологии беременных. В штатное расписание хирургического отделения вводится должность акушера-гинеколога, второй врач займет должность гинеколога женской консультации с совмещением должности районного акушера-гинеколога. Останутся также одна санитарка и одна уборщица. Всему среднему медперсоналу закрытого родильного отделения предложено трудоустройство.

Кроме того, депутаты спросили куратора о бесхозной дороге, которая проходит вокруг больницы. Машины скорой помощи постоянно застревают в огромных ямах, а огромных денег на кадастровые процедуры для выяснения принадлежности этой дороги у района и города нет. В свое время глава Карелии дал поручение решить проблем первому замминистра по дорожному хозяйству Дмитрию Кондрашину. Игорь Корсаков, в свою очередь, пообещал взять проблему на контроль и отремонтировать дорогу еще в этом году.

По теме

Начался ремонт Онежской набережной в Петрозаводске
09.06.18 15:19
В мэрии Петрозаводска объяснили временное снятие запрета для движения маршруток по аварийному мосту
09.06.18 14:41
Карелия отправила в Донецк конфеты и консервы
09.06.18 14:26
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2018 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 5
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
Новое
Сегодня 14:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»