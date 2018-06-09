Стали известны планы по реорганизации Питкярантской ЦРБ после закрытия родильного отделения

Коммунисты обсудили проблемы больницы с куратором района Корсаковым.

Представители фракции КПРФ в ЗС республики 6 июня пообщались с заместителем премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты, куратором Питкярантского района Игорем Корсаковым во время его визита в Питкяранту по вопросу закрытия родильного отделения Питкярантской ЦРБ.

Напомним, решение закрыть отделение с 1 июля было принято из-за нецелесообразности его содержания: как следует из ответов чиновников, на данный момент в отделении 35 коек, при этом в 2018 году в больнице зарегистрировано 12 родов, последние из которых приняли в начале мая. Однако жители Питкяранты с решением не согласились, составили петицию, начали сбор подписей против закрытия, вышли на площадь для съемок видеообращения к президенту и 19 июня планируют провести митинг. Как следствие, эта волна возмущения заставила подключиться к решению проблемы республиканских чиновников всех уровней.

- Я понимаю, что содержать такое количество мест и медперсонал больнице трудно, тем более, что она вся в долгах, - сказала депутат от КПРФ Татьяна Богданова. – Плюсы нового республиканского перинатального центра – квалифицированные врачи и современное оборудование. Но у меня остается ряд вопросов. Отделение закрывают уже 1 июля, а перинатальный центр в Петрозаводске все не могут открыть. Где рожать, если его откроют, например, в январе? Есть женщины, у которых беременность протекает с осложнениями, им приходится лежать на сохранении едва ли не каждый месяц. Они в интересном положении ежемесячно будут ездить из Питкяранты в перинатальный центр за 200 километров? Что будет со специалистами родильного отделения? Они останутся на улице? Территория Питкярантского района большая, куда доставлять женщину в экстренных случаях, требующих незамедлительного вмешательства? Роды и выкидыши будут происходить в машине скорой помощи?

Как выяснилось из разговора с Игорем Корсаковым, совсем без специалистов рожениц района не оставят. В больнице все же будет функционировать родильный зал, который отремонтируют и дооснастят. С 1 июля койки гинекологического профиля и патологии беременных будут сохранены на базе хирургического отделения ЦРБ. Круглосуточно будут работать две койки гинекологического профиля и одна койка патологии беременных, также останутся три койки дневного пребывания гинекологического профиля и одна койка – патологии беременных. В штатное расписание хирургического отделения вводится должность акушера-гинеколога, второй врач займет должность гинеколога женской консультации с совмещением должности районного акушера-гинеколога. Останутся также одна санитарка и одна уборщица. Всему среднему медперсоналу закрытого родильного отделения предложено трудоустройство.

Кроме того, депутаты спросили куратора о бесхозной дороге, которая проходит вокруг больницы. Машины скорой помощи постоянно застревают в огромных ямах, а огромных денег на кадастровые процедуры для выяснения принадлежности этой дороги у района и города нет. В свое время глава Карелии дал поручение решить проблем первому замминистра по дорожному хозяйству Дмитрию Кондрашину. Игорь Корсаков, в свою очередь, пообещал взять проблему на контроль и отремонтировать дорогу еще в этом году.