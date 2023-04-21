Стали известны подробности аварии, в которой пострадали трое детей (ФОТО)

В ГИБДД Карелии рассказали, кто оказался виновником серьезной аварии м в Питкярантском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 8 июля в 11.50 в Питкярантском районе произошло серьезное Д. П. Водитель FAW Vita, 26-летняя девушка, подъезжая к нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог, не уступила дорогу Mitsubishi Montero, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмированы водитель китайского автомобиля, а также 31-летний пассажир и 3 ребенка- пассажира: 15, 5 и 2 лет.

Напомним, о серьезной аварии на западе Карелии, где были травмированы трое детей, стало известно 8 июля.