Трое детей пострадали в аварии на западе Карелии (ВИДЕО)

Всего в столкновении двух иномарок травмы получили пять человек.
О серьезной аварии, произошедшей на 317-м километре автодороги «Сортавала», сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Там сегодня, 8 июля, в 11.50 столкнулись два автомобиля — Mitsubishi Pajero и FAW.
В столкновении пострадали 5 человек, в том числе трое несовершеннолетних. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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