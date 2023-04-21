Трое детей пострадали в аварии на западе Карелии (ВИДЕО)

Всего в столкновении двух иномарок травмы получили пять человек.

О серьезной аварии, произошедшей на 317-м километре автодороги «Сортавала», сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Там сегодня, 8 июля, в 11.50 столкнулись два автомобиля — Mitsubishi Pajero и FAW.

В столкновении пострадали 5 человек, в том числе трое несовершеннолетних. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства ДТП устанавливаются.