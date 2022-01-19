Стали известны подробности группового ДТП на трассе «Кола» в Карелии

По предварительным данным, причиной аварии мог стать выезд на полосу встречного движения под запрещающий знак.

Напомним, групповое ДТП произошло вчера, 19 января, на 659 километре трассы «Кола». Легковой автомобиль LADA Largus с прицепом, двигавшийся с севера, столкнулся с грузовиком-лесовозом Volvo и внедорожником Land Rover. В аварии пострадали две женщины — водитель и пассажирка отечественной машины.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, женщина-водитель LADA Largus допустила выезд на полосу встречного движения под запрещающий знак «обгон запрещен», где отечественный автомобиль столкнулся с внедорожником Land Rover. От удара Land Rover отбросило на встречную для него полосу движения, где уже он столкнулся с грузовиком-лесовозом Volvo.

В результате аварии в Сегежском районе оказались травмированы не только женщины 48 и 45 лет, жительницы Тамбовской и Ленинградской областей, ехавшие на LADA Largus — они были госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ — но и 36-летний пассажир автомобиля Land Rover, житель Мурманской области. Ему было назначено амбулаторное лечение.