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Стали известны подробности группового ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Новости. Происшествия
09:51, 20 Января 2022
фото: ОПС Медгора / ВК

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По предварительным данным, причиной аварии мог стать выезд на полосу встречного движения под запрещающий знак.

Напомним, групповое ДТП произошло вчера, 19 января, на 659 километре трассы «Кола». Легковой автомобиль LADA Largus с прицепом, двигавшийся с севера, столкнулся с грузовиком-лесовозом Volvo и внедорожником Land Rover. В аварии пострадали две женщины — водитель и пассажирка отечественной машины.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, женщина-водитель LADA Largus допустила выезд на полосу встречного движения под запрещающий знак «обгон запрещен», где отечественный автомобиль столкнулся с внедорожником Land Rover. От удара Land Rover отбросило на встречную для него полосу движения, где уже он столкнулся с грузовиком-лесовозом Volvo.

В результате аварии в Сегежском районе оказались травмированы не только женщины 48 и 45 лет, жительницы Тамбовской и Ленинградской областей, ехавшие на LADA Largus — они были госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ — но и 36-летний пассажир автомобиля Land Rover, житель Мурманской области. Ему было назначено амбулаторное лечение.

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