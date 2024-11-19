Стали известны причины обысков в доме экс-мэра Петрозаводска

Бывшего градоначальника подозревают в получении взятки.

Как стало известно из неофициальных источников, речь идет о получении взятки в десятки млн рублей от скандально известной компании «Диетгрупп».

Наше издание пока не получило официальной информации от правоохранительных органов.

Сам Любарский не задержан. Работают сотрудники УФСБ и Следственного комитета.

Ранее сообщалось о том, что в доме экс-главы Петрозаводска Владимира Любарского проходят обыски.