Стали известны причины обысков в доме экс-мэра Петрозаводска

Бывшего градоначальника подозревают в получении взятки.
Как стало известно из неофициальных источников, речь идет о получении взятки в десятки млн рублей от скандально известной компании «Диетгрупп».
Наше издание пока не получило официальной информации от правоохранительных органов.
Сам Любарский не задержан. Работают сотрудники УФСБ и Следственного комитета.
Ранее сообщалось о том, что в доме экс-главы Петрозаводска Владимира Любарского проходят обыски.
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