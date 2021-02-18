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Стали известны подробности пожара в частном доме в районе Карелии

Новости. Происшествия
10:20, 19 Февраля 2021
фото: ОПС Медгора / ВК
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Спасатели сообщили обстоятельства ликвидации пожара в поселке Новая Габсельга Медвежьегорского района.

Вечером 18 декабря произошел пожар в частном жилом доме в поселке Новая Габсельга, сообщает паблик медвежьегорских пожарных "ОПС Медгора".

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарной охраны в 19 часов 55 минут. К месту пожара были высланы дежурные караулы Повенецкого и Челмужского пожарных подразделений. Всего в тушении пожара участвовало 2 человека личного состава, были задействованы два пожарных автомобиля.

К моменту приезда первого пожарного подразделения каркасно- щитовой дом уже практическически выгорел полностью. Постройка в результате пожара уничтожена огнем. Пострадавших на пожаре нет, его причины устанавливаются.

Ранее о пожаре в поселке Новая Габсельга сообщили очевидцы в соцсети.

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Комментарии

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кир
2021-02-19 10:29:49
В каркасно-щитовых домах жувут только нищета и пьянь.
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