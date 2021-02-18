Стали известны подробности пожара в частном доме в районе Карелии

Спасатели сообщили обстоятельства ликвидации пожара в поселке Новая Габсельга Медвежьегорского района.

Вечером 18 декабря произошел пожар в частном жилом доме в поселке Новая Габсельга, сообщает паблик медвежьегорских пожарных "ОПС Медгора".

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарной охраны в 19 часов 55 минут. К месту пожара были высланы дежурные караулы Повенецкого и Челмужского пожарных подразделений. Всего в тушении пожара участвовало 2 человека личного состава, были задействованы два пожарных автомобиля.

К моменту приезда первого пожарного подразделения каркасно- щитовой дом уже практическически выгорел полностью. Постройка в результате пожара уничтожена огнем. Пострадавших на пожаре нет, его причины устанавливаются.

Ранее о пожаре в поселке Новая Габсельга сообщили очевидцы в соцсети.