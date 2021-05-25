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Стали известны последствия удара молнии в телевышку в Петрозаводске

Новости. Общество
16:38, 26 Мая 2021
фото: © кадр из видео

Ведущий специалист Радиотелевизионного передающего центра республики Анна Ульбакова рассказала, как удар молнии в телевышку повлиял на работу телецентра.

Ранее сообщалось, что 23 мая во время грозы молния ударила в телевышку. Сегодня ведущий специалист Радиотелевизионного передающего центра республики Анна Ульбакова рассказала «Столице на Онего», что на работе телецентра это почти никак не сказалось.

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«Это незначительное явление, — сказала Анна Ульбакова. — У нас на телевышке громоотводы установлены, чтобы обеспечить бесперебойное вещание. После удара молнии наши зрители ощутили лишь небольшие помехи. Никакая техника не сгорела, сбоев никаких не было».

Напомним, в соцсетях было опубликовано видео, где петрозаводчанин запечатлел, как 23 мая во время грозы молния ударила в телевышку.

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