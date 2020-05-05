Стали известны примерные сроки начала кампании за голосование по изменению Конституции

Кампания за голосование по изменению Конституции начнется не позднее 15 июня.

Центральная избирательная комиссия России планирует начать кампанию за голосование по Конституции не позднее 15 июня.

Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина сообщила "РИА Новости", что самый поздний срок начала кампании по проведению голосования по поправкам к Конституции - 15 июня. По словам секретаря ЦИКа, комиссия будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионах.

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