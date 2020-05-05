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Стали известны примерные сроки начала кампании за голосование по изменению Конституции

Новости. Политика
16:40, 06 Мая 2020
фото: официальный сайт ЦИК РФ
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Кампания за голосование по изменению Конституции начнется не позднее 15 июня.

Центральная избирательная комиссия России планирует начать кампанию за голосование по Конституции не позднее 15 июня.

Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина сообщила "РИА Новости", что самый поздний срок начала кампании по проведению голосования по поправкам к Конституции - 15 июня. По словам секретаря ЦИКа, комиссия будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионах.

Подробнее читайте на страницах ифнормационного спецпроекта "Столицы на Онего" и Центральной избирательной комиссии Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-06 17:31:31
Как же не терпится протащить эти позорные поправки!
Изя
2020-05-06 17:11:02
Кому то ещё интересно , кроме обнулившихся персонажей и Ко . :)
Гость
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