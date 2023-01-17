Стали известны размеры единого пособия для жителей Карелии

Размер ежемесячного пособия, связанного с рождением и воспитанием ребенка в Карелии, может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Единое пособие будут назначать семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума. В Карелии это 18 950 рублей в районах Крайнего Севера и 17 698 рублей в местностях, приравненных к нему.



В первом случае речь идет о Лоухском, Беломорском, Кемском и Калевальском районах, а также Костомукше; во втором — о Петрозаводске и всех остальных районах.



Об этом журналистам рассказала управляющий отделением Социального фонда по Карелии Юлия Ермакова. По ее словам, размер пособия зависит от дохода. Он может составить 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка. Это зависит от того, на каком основании выплачивается пособие.



В нашей республике ежемесячная выплата выплата на детей составит от 8 583 рублей до 18 382 рублей в зависимости от района. Беременные женщины будут получать от 9 645 до 20 655 рублей в месяц. При этом в текущем году будущие матери получают только половину прожиточного минимума.



Как отметила Юлия Ермакова, пока единое пособие только вводится, предусмотрен переходный период. Семьи могут сохранить прежние выплаты или сразу перейти на новое пособие. Кроме того, родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, имеют право получать выплаты по старым правилам — пока ребенку не исполнится три года.



Напомним, с 1 января этого года семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины будут получать единое пособие, в котором объединены пять старых выплат.



Это: беременной женщине при постановке на учет до 12 недель, на первого ребенка до трех лет, на третьего или последующих детей до трех лет по региональным правилам, на детей от трех до семи и от восьми до 17 лет.