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Особенности и применение стальных сеток

Новости. Общество
16:39, 30 Января 2023
фото: © joint-company.ru

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Сварные сетки широко используются для проведения строительных и отделочных работ, для ремонта дорог, возведения ограждений, теплиц, подготовки фундамента и других видов работ.

Для производства сеток используется стальная проволока или арматурные прутья, которые собираются методом контактной сварки. Ознакомиться с широким ассортиментом этих изделий и купить сварную сетку можно на сайте Торгового дома сеток: https://td-mc.ru/setka-svarnaya-nerzhaveyushchaya.

Виды и особенности

Сварные сетки отличаются своей низкой ценой и простотой в использовании. Существует множество разновидностей материала, основные из которых:

  1. Неоцинкованная сетка. Бюджетный вариант, который применяется в таких видах работ, где не важен внешний вид сетки. Например, для армирования, кладки дорожек, стяжки полов. Желательно исключать прямой контакт такой сетки с окружающей средой, поскольку материал подвержен коррозии.
  2. Оцинкованная сетка. Нанесенное покрытие защищает материал от воздействий окружающей среды, что наделяет его антикоррозийными свойствами и повышенной износостойкостью. К дополнительным преимуществам можно отнести внешний вид такой сетки и возможность использовать ее для возведения заборов, ограждений, элементов декора.

Сварные сетки различаются и по виду поставки:

  1. Рулоны. Такие сетки выполняются из проволоки малого диаметра, что наделяет их высокой гибкостью. Это позволяет легко свернуть сетку для легкой транспортировки или хранения. Но высокая гибкость сказывается на износостойкости.
  2. В картах. Такие сетки выполнены в виде прямоугольных отрезков. Они жесткие, не сгибаются, требуют больше места для хранения, но отличаются особой прочностью.

Сферы применения

Сварные сетки особо широко распространены в сфере строительных и ремонтных работ:

  1. Строительство дорог, тротуаров. Сетка наделяет бетон большей гибкостью и прочностью, что в итоге повышает износостойкость и прочность дорожного полотна.
  2. Сборка теплых полов. Сварная сетка применяется для фиксации труб и армирования поверхности с целью повышения прочности.
  3. Создание армирующего пояса для многоэтажных построек.
  4. Армирование стен в кирпичных или блочных домах.
  5. Укладка дорог и тротуаров. Сетка позволяет лучше распределить нагрузки, наделяет полотно гибкостью и повышает его износостойкость.

Преимущества сеток

Сварные сетки имеют множество преимуществ:

  1. Легкость и гибкость материала позволяет придавать ему любую желаемую форму и использовать для широкого спектра работ.
  2. Сетка плотно прилегает к любым поверхностям.
  3. Целостность конструкции позволяет избежать ее разрушение.
  4. Большой срок использования.
  5. Простая установка.

Кроме того, сварную сетку можно использовать для декора или найти ей применение в бытовой сфере.

ООО «Торговый Дом Металлических Сеток»
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