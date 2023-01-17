Особенности и применение стальных сеток

Сварные сетки широко используются для проведения строительных и отделочных работ, для ремонта дорог, возведения ограждений, теплиц, подготовки фундамента и других видов работ.

Для производства сеток используется стальная проволока или арматурные прутья, которые собираются методом контактной сварки. Ознакомиться с широким ассортиментом этих изделий и купить сварную сетку можно на сайте Торгового дома сеток: https://td-mc.ru/setka-svarnaya-nerzhaveyushchaya .

Виды и особенности

Сварные сетки отличаются своей низкой ценой и простотой в использовании. Существует множество разновидностей материала, основные из которых:

Неоцинкованная сетка. Бюджетный вариант, который применяется в таких видах работ, где не важен внешний вид сетки. Например, для армирования, кладки дорожек, стяжки полов. Желательно исключать прямой контакт такой сетки с окружающей средой, поскольку материал подвержен коррозии. Оцинкованная сетка. Нанесенное покрытие защищает материал от воздействий окружающей среды, что наделяет его антикоррозийными свойствами и повышенной износостойкостью. К дополнительным преимуществам можно отнести внешний вид такой сетки и возможность использовать ее для возведения заборов, ограждений, элементов декора.

Сварные сетки различаются и по виду поставки:

Рулоны. Такие сетки выполняются из проволоки малого диаметра, что наделяет их высокой гибкостью. Это позволяет легко свернуть сетку для легкой транспортировки или хранения. Но высокая гибкость сказывается на износостойкости. В картах. Такие сетки выполнены в виде прямоугольных отрезков. Они жесткие, не сгибаются, требуют больше места для хранения, но отличаются особой прочностью.

Сферы применения

Сварные сетки особо широко распространены в сфере строительных и ремонтных работ:

Строительство дорог, тротуаров. Сетка наделяет бетон большей гибкостью и прочностью, что в итоге повышает износостойкость и прочность дорожного полотна. Сборка теплых полов. Сварная сетка применяется для фиксации труб и армирования поверхности с целью повышения прочности. Создание армирующего пояса для многоэтажных построек. Армирование стен в кирпичных или блочных домах. Укладка дорог и тротуаров. Сетка позволяет лучше распределить нагрузки, наделяет полотно гибкостью и повышает его износостойкость.

Преимущества сеток

Сварные сетки имеют множество преимуществ:

Легкость и гибкость материала позволяет придавать ему любую желаемую форму и использовать для широкого спектра работ. Сетка плотно прилегает к любым поверхностям. Целостность конструкции позволяет избежать ее разрушение. Большой срок использования. Простая установка.

Кроме того, сварную сетку можно использовать для декора или найти ей применение в бытовой сфере.

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