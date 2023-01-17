Особенности и применение стальных сеток

Сварные сетки широко используются для проведения строительных и отделочных работ, для ремонта дорог, возведения ограждений, теплиц, подготовки фундамента и других видов работ.
Для производства сеток используется стальная проволока или арматурные прутья, которые собираются методом контактной сварки. Ознакомиться с широким ассортиментом этих изделий и купить сварную сетку можно на сайте Торгового дома сеток: https://td-mc.ru/setka-svarnaya-nerzhaveyushchaya.
Виды и особенности
Сварные сетки отличаются своей низкой ценой и простотой в использовании. Существует множество разновидностей материала, основные из которых:
- Неоцинкованная сетка. Бюджетный вариант, который применяется в таких видах работ, где не важен внешний вид сетки. Например, для армирования, кладки дорожек, стяжки полов. Желательно исключать прямой контакт такой сетки с окружающей средой, поскольку материал подвержен коррозии.
- Оцинкованная сетка. Нанесенное покрытие защищает материал от воздействий окружающей среды, что наделяет его антикоррозийными свойствами и повышенной износостойкостью. К дополнительным преимуществам можно отнести внешний вид такой сетки и возможность использовать ее для возведения заборов, ограждений, элементов декора.
Сварные сетки различаются и по виду поставки:
- Рулоны. Такие сетки выполняются из проволоки малого диаметра, что наделяет их высокой гибкостью. Это позволяет легко свернуть сетку для легкой транспортировки или хранения. Но высокая гибкость сказывается на износостойкости.
- В картах. Такие сетки выполнены в виде прямоугольных отрезков. Они жесткие, не сгибаются, требуют больше места для хранения, но отличаются особой прочностью.
Сферы применения
Сварные сетки особо широко распространены в сфере строительных и ремонтных работ:
- Строительство дорог, тротуаров. Сетка наделяет бетон большей гибкостью и прочностью, что в итоге повышает износостойкость и прочность дорожного полотна.
- Сборка теплых полов. Сварная сетка применяется для фиксации труб и армирования поверхности с целью повышения прочности.
- Создание армирующего пояса для многоэтажных построек.
- Армирование стен в кирпичных или блочных домах.
- Укладка дорог и тротуаров. Сетка позволяет лучше распределить нагрузки, наделяет полотно гибкостью и повышает его износостойкость.
Преимущества сеток
Сварные сетки имеют множество преимуществ:
- Легкость и гибкость материала позволяет придавать ему любую желаемую форму и использовать для широкого спектра работ.
- Сетка плотно прилегает к любым поверхностям.
- Целостность конструкции позволяет избежать ее разрушение.
- Большой срок использования.
- Простая установка.
Кроме того, сварную сетку можно использовать для декора или найти ей применение в бытовой сфере.
ООО «Торговый Дом Металлических Сеток»
Адрес: 115573, город Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 8 к. 1
Договор № 07-0022-11-2 от 08.11.2022
РЕКЛАМА / ООО «Торговый Дом Металлических Сеток» / ИНН 7724411720
А вы знали?
У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание