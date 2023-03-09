Стало известно, чем опасен белый рис

Специалист объяснила, почему не надо злоупотреблять белым рисом.

Плов, ризотто, паэлья, роллы — блюд с рисом великое множество. Однако все чаще специалисты советуют включать в рацион не очищенный рис, а бурый. Нутрициолог Людмила Микитюк назвала причины, по которым белый рис может быть опасен для здоровья. Об этом пишет «Спорт Экспресс».

Рис принято различать по длине зерна, по способу обработки и по сортам. Запутаться немудрено. Некоторые ошибочно считают, что бурый и белый рис наряду с красным и черным — отдельные сорта. На самом деле разница между белым и бурым только в способе обработки. Белый рис — шлифованный, очищенный от оболочки. Бурый, он же коричневый — нешлифованный, в нем сохраняется часть зерновой оболочки. Есть еще «цельнозерновой» рис, шала — не очищенный от оболочки. Басмати, арборио, краснодарский рис и другие виды — разновидности белого риса, который может быть представлен и в «бурой» форме.

Бурый рис более полезен, потому что нужные для организма вещества содержатся в зерновой оболочке. При этом он дольше готовится и требует определенной кулинарной сноровки. Кроме того, бурый рис отличается по вкусу, поэтому с ним не так просто готовить традиционные блюда, такие как плов и паэлья.

Наши предки больше задумывались о питательности и вкусе блюд, чем об их пользе. Поэтому белый рис используют в кухнях народов мира гораздо чаще. Кроме того, многие блюда с рисом включают большое количество жирного мяса. А жир создает дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Но даже без добавок белый рис — не самая здоровая еда, потому что он:

• Обладает высоким гликемическим индексом. Это значит, что после употребления риса в крови значительно повышается уровень глюкозы. Такое свойство связано с большим содержанием крахмала. Высокий гликемический индекс делает белый рис стоп-продуктом для людей с сахарным диабетом и тех, кто стремится придерживаться диеты.

• Имеет высокую калорийность. Рис нельзя причислить к перечню продуктов с «пустыми» калориями, поскольку он питательный и сытный. К тому же рис зачастую употребляют вместе с другими калорийными продуктами: сахаром, жирными сливками, маслом или бараньим жиром. Поэтому не стоит готовить из белого риса каждый день.

• Содержит мало полезных веществ. Рис часто является основой диет различной степени строгости. Следует иметь в виду, что шлифованный рис без других продуктов не принесет пользы, так как он содержит мало клетчатки и других необходимых организму элементов.

Кому рекомендован именно белый рис?

• Для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, например синдром раздраженного кишечника, белый рис подходит больше, чем бурый. В том числе потому, что он обладает «укрепляющим» эффектом.

• Тем, кто не страдает от диабета и ожирения, белый рис не противопоказан. Но его рекомендуется есть с овощами, чтобы восполнить недостаток растительной клетчатки, а также с морепродуктами. Желательно сократить в рационе жирные блюда из риса.