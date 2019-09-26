Стало известно число пенсионеров, которым повысят пенсии с 1 января

Министерство труда РФ подсчитало количество пенсионеров, которых ждет повышение пенсий на 6,6% с 1 января 2020 года.

Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Что касается (индексации) пенсий на 6,6% с 1 января, коснётся это повышение 31 млн неработающих пенсионеров", - сказал министр.

Подробности - на сайте "Вести Карелии"