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Новости. Общество
09:09, 23 Июля 2019
фото: коллаж "Вестей Карелии"

Стало известно, что будет с кабельной сетью "Ника" после смены руководства в Петрозаводске

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В КТК "Ника" произошла смена руководства кабельной сети из-за признания банкротом владельца компании, мурманского бизнесмена Василия Пимина.

Кадровые решения были приняты после того, как на прошлой неделе петрозаводский офис КТК "Ника" посетила группа из Мурманска. Ее визит был связан с решением арбитражного суда Мурманской области, согласно которому владелец КТК "Ника" Василий Пимин был признан банкротом. В отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества.

Начальник административно-хозяйственной части КТК "Ника" Александр Сигидин сообщил, что новым директором кабельной сети стал мурманчанин Антон Сулоев. Прежний руководитель компании петрозаводчанин Максим Фролов останется его замом. Таким образом, руководить менеджментом КТК на месте в Карелии будет Фролов, Сулоев при этом будет находиться в Мурманске и заниматься вопросами фирмы удаленно.

"Директор Сулоев высказал такое мнение, что карельская телекомпания "Ника" как работала, так и будет работать в прежнем режиме, без изменений. Возможно даже будет рассматривать вопрос о ее реорганизации в сторону увеличения объемов выдаваемой продукции.. Но на это нужно время... Никаких изменений не произошло таких глобальных, чтобы компанию развалить, закрыть, продать, перепродать или тому подобное", - сказал Александр Сигидин.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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