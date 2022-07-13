Стало известно, что делал Дмитрий Медведев в аэропорту «Петрозаводск»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня начал рабочую поездку в Карелию с посещения нового командно-диспетчерского центра аэропорта «Петрозаводск».

Об этом сообщает ТАСС.

Медведев выслушал доклады об организации регионального воздушного движения и посетил диспетчерский зал. Сотрудники рассказали, что новый центр укомплектован отечественным оборудованием.

После этого замглавы Совбеза оставил запись в книге для почетных гостей. «Желаю всем сотрудникам Петрозаводского центра госкорпорации ОрВД успехов в их очень важной и непростой работе!», - написал Медведев.

Из Петрозаводска Медведев на вертолете отправится в Сортавальский район, где посетит ряд объектов приграничной инфраструктуры на границе с Финляндией и проведет совещание на тему обеспечения безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Совещание планируется провести в закрытом для СМИ режиме, по окончании запланирован пресс-подход с комментарием Медведева