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Стало известно, что обвиняемый во взятках экс-чиновник мэрии Петрозаводска сказал в последнем слове

Новости. Политика
09:30, 05 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Обвиняемый во взятках бывший начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталий Рохманюк выступил в суде с последним словом.

Как нам стало известно, в своем выступлении в Петрозаводском городском суде Виталий Рохманюк никак не стал касаться сути уголовного дела и выдвинутых ему обвинений.

Он рассказал, что приехал в Петрозаводск из Санкт-Петербурга, потому что ему предложили должность в администрации. И он согласился, так как хотел сделать карьеру и старался, чтобы его работу оценивали хорошо.

Напомним, Карельский Следком обвиняет Виталия Рохманюка в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей столицы республики. По версии следствия, они захотели построить малоэтажные жилые дома на улице Академической и Фонтанном проезде в Петрозаводске. Для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию этих домов, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Между тем, вину в получении взяток сам он не признает.

Гособвинение попросило для обвиняемого в получении взяток экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка 12 лет колонии.

Приговор Виталию Рохманюку будет вынесен 14 декабря.

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