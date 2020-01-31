890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 6
Сегодня 11:49
"Пенсионная реформа в действии: вместе со всякими льготами приятель "попал" на миллион" 1
Сегодня 15:44
В России выявили два случая коронавируса
Сегодня 16:11
Задержан петрозаводчанин, месяц державший в страхе микрорайон города 4
Сегодня 09:33

Стало известно, что под обрушившейся крышей СКК в Санкт-Петербурге погиб житель села Деревянное в Карелии

Новости. Происшествия
19:22, 31 Января 2020
фото: www.fontanka.ru
Загрузка...

Молодой сварщик из села Деревянное в Карелии, погибший при демонтаже Спортивно-концертного комплекса в Петербурге, на побывке дома рассказывал, что работал на СКК уже накануне Нового года.

Как рассказал 47news 31 января дядя 29-летнего Матвея К., Владимир, племянник уехал в Петербург недавно, буквально пару дней назад.

"Но он говорил, что накануне Нового года уже работал на этом объекте, что-то они там делали", - рассказал собеседник.

По словам председателя сельсовета Деревянного Николая Кудина, Матвей родился, учился и вырос в селе. Родители живут здесь по-прежнему, пенсионеры. "Парень нормальный, халтурил вроде на стройках. Крутился в Петрозаводске. Последнее время я его не видел", - рассказал Кудин. Детей и жены у него не было.

Издание сообщает, что вечером 31 января спасатели нашли тело 29-летнего Матвея К, работавшего на срезке вант на крыше СКК. Инструкция предусматривала обязательное нахождение в люльке всех работников, занятых срезкой 112 вант. Кучеров по непонятным причинам оказался на кровле вне люльки, которую держал подъемный кран. При срезе очередного троса крышу потянуло вниз, вместе с ней рухнула и стена. Сварщик не успел добежать до люльки и упал вниз. На земле нашли сначала его каску и обрывок веревки.

Напомним, что обрушение крыши СКК в Санкт-Петербурге произошло сегодня, 31 января,при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже. Следственный комитет начал проверку по факту обрушения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Аналитика

Сегодня 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 6
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 9
Сегодня 14:54
Дёшево, но модно: 5 бюджетных образов, которые подобрал стилист
Сегодня 11:27
архив чтиво

Медиа

Снегомет делает искусственный снег для "Гипербореи-2020"
Сегодня 13:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»