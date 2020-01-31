Стало известно, что под обрушившейся крышей СКК в Санкт-Петербурге погиб житель села Деревянное в Карелии

Молодой сварщик из села Деревянное в Карелии, погибший при демонтаже Спортивно-концертного комплекса в Петербурге, на побывке дома рассказывал, что работал на СКК уже накануне Нового года.

Как рассказал 47news 31 января дядя 29-летнего Матвея К., Владимир, племянник уехал в Петербург недавно, буквально пару дней назад.

"Но он говорил, что накануне Нового года уже работал на этом объекте, что-то они там делали", - рассказал собеседник.

По словам председателя сельсовета Деревянного Николая Кудина, Матвей родился, учился и вырос в селе. Родители живут здесь по-прежнему, пенсионеры. "Парень нормальный, халтурил вроде на стройках. Крутился в Петрозаводске. Последнее время я его не видел", - рассказал Кудин. Детей и жены у него не было.

Издание сообщает, что вечером 31 января спасатели нашли тело 29-летнего Матвея К, работавшего на срезке вант на крыше СКК. Инструкция предусматривала обязательное нахождение в люльке всех работников, занятых срезкой 112 вант. Кучеров по непонятным причинам оказался на кровле вне люльки, которую держал подъемный кран. При срезе очередного троса крышу потянуло вниз, вместе с ней рухнула и стена. Сварщик не успел добежать до люльки и упал вниз. На земле нашли сначала его каску и обрывок веревки.

Напомним, что обрушение крыши СКК в Санкт-Петербурге произошло сегодня, 31 января,при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже. Следственный комитет начал проверку по факту обрушения.