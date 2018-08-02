Стало известно, что подорожало и подешевело в магазинах Карелии

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Карелиястат провел мониторинг цен на отдельные товары по состоянию на конец июля.
Справка Карелиястата сообщает об изменении потребительских цен на отдельные товары и услуги, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен, по состоянию на 30 июля.
Как отмечается в исследовании, за период с 24 по 30 июля по Карелии снизились цены на капусту белокочанную свежую (на 8,4%), помидоры свежие (6,5%) и огурцы свежие (на 3,9%).
Что подорожало за этот период, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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