Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Специалисты рассказали, какие приложения нужно удалить со смартфона, чтобы избавиться от рекламы
27.10.2020 19:40
Полицейские Карелии задержали на трассе автомобиль с сотнями тысяч фальшивых рублей (ВИДЕО) 2
27.10.2020 14:11
Пора относиться к коронавирусу, как к гриппу и ОРВИ, заявил министр здравоохранения Карелии 15
27.10.2020 16:18
Водитель-нарушитель спровоцировал аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 5
27.10.2020 14:57
Пенсионный фонд подсчитал, когда выходить на пенсию жителям Карелии, дожившим до 50 и 55 лет 6
27.10.2020 15:05

Стало известно, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска, где 125 курсантов инфицированы COVID-19

Новости. Общество
11:41, 28 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

На сегодняшний день в Президентском кадетском училище выявлено 125 кадетов, инфицированных коронавирусной инфекцией, 9 из них - госпитализированы, 10 находятся в санчасти.

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев рассказал "Столице на Онего" о том, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска.

По словам Геннадия Сараева, он владеет информацией о происходящем с кадетами от руководителя учреждения Андрея Макаревича, а также от службы психологической поддержки, которая работает в училище.

"Психологи – наиболее близкие к курсантам люди, которые дают объективную информацию", – сказал Сараев.

- Правда, что в Президентском кадетском училище на сегодняшний день уже 170 заболевших коронавирусом?
- Нет, у меня информация только о 125 инфицированных, – пояснил Сараев. – Причем большая часть инфицированных – это бессимптомные больные, то есть у них нет ни температуры, ни кашля, ни недомоганий – они прекрасно себя чувствуют.

- Говорят, что на территории кадетского училища развернут военный госпиталь, где лечат курсантов, заразившихся коронавирусом.
- Никакого госпиталя на территории училища не развернуто. Приезжала комиссия (27 октября уехала) Северо-Западного военного округа, которую возглавлял главный педиатр министерства обороны России, профессор Арсентьев В.Г. Комиссия провела проверку по факту заражения коронавирусом курсантов. Они всем сделали тест на COVID-19. Было определено 125 инфицированных.

- Где проходят лечение заболевшие коронавирусом курсанты?
- Те, кому требовалась госпитализация, а таких 9 человек (один воспитатель) – доставлены в республиканскую инфекционную больницу, еще 10 человек находятся в медчасти, остальные бессимптомные, но с выявленным ковидом пребывают в стационаре, который находится на территории учреждения. Они просто отделены от здоровых детей, чтобы не заражать.

- Почему здоровых ребят не разрешают родителям забрать домой для безопасности?
- Потому что учебный процесс продолжается, все курсанты учатся. Здоровые в обычном режиме, инфицированные, бессимптомные – на "дистанте", им всем выданы планшеты.

- В соцсетях появляются сообщения от родителей кадетов, которые выражают обеспокоенность, потому что не знают, что происходит с их ребенком в училище. К Вам не поступало таких обращений?
- Лично ко мне таких обращений не было, но скажу, что в училище работает "горячая линия", куда стекается вся информация о лечащихся в медпункте. Психологи очень плотно общаются с родителями и дают всю информацию о детях. Для тех, кто очень волнуется, специалисты проводят видеоэкскурсии по корпусам, чтобы показать, что с детьми все хорошо. Из тех, кто сообщил, то ли на эмоциональном фоне, то ли сознательно, что хотят забрать ребенка, заявлений на отчисление не писали.

Как заверил Геннадий Сараев, в кадетском училище принимаются все меры профилактики коронавируса: проводится уборка и дезинфекция помещений, потоки учащихся разделены, детям ежедневно измеряется температура, осматривается кожный покров и слизистая, воспитатели занимаются досугом: приносят книги, настольные игры.

"Специалисты психологической помощи всегда на работе, – сказал детский омбудсмен. – Так как заведение все-таки закрытое, дети находятся на стационаре, плюс в условиях пандемии коронавируса все же присутствует тревожность как у курсантов, так и у родителей".

Ранее сообщалось, что вспышка COVID-19 произошла в Президентском кадетском училище в Петрозаводске – заразились коронавирусом сразу 40 курсантов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-10-28 13:22:50
Действительно ранее в СМИ была информация о 40 заболевших курсантах, а сейчас 125, где тогда в статистике Карелии потерялось еще 85 человек, ежедневно не более 100. Наверно игра цифрами.
Zim
2020-10-28 13:18:31
А кого и от кого они будут защищать, когда закончат кадетское, а затем военное училище и пойдут служить?
Кого из них сделают за годы учебы?
протестанутый
2020-10-28 12:41:04
Либерда опять в бессильной злобе
Врач
2020-10-28 12:37:01
Обычное дело при массовом скоплении людей,как в школе, просто друг от друга заразились и ничего страшного!!!!
Не надо нагнетать обстановку!
Вообще-то людям хорошо бы сказать правду, что постоянное ношение масок приведёт ещё к более худшим последствиям!
Открыто об этом высказалась телеведущая Андреева,есть в интернете!
drug
2020-10-28 13:24:05
Врач, высказалась телеведущая ???
Наверно она имеет научную степень, вы бы еще посоветовали бабу Маню с рынка послушать.
АК
2020-10-28 12:27:14
Вот так всегда: в обычных школах на "дистанте" - хрен собачий, а как кадетское училище, да еще и президентское, так всем планшеты выданы. Про уровень зарплат лучше вообще не говорить.
кир
2020-10-28 12:26:58
После ковида армия будет самая подготовленная для войны с предателями.
Off
2020-10-28 12:26:09
Давно пора разогнать , это заведение , крадущее детство у детей. Теперь еще, заражающее ковидом и милитаризмом.
Ио
2020-10-28 13:28:23
Off, Нормальные родители своих детей в подобные спецучебные заведения не отдадут, Сразу песенку супер патриотичную вспомнил про последний бой за дядю вову: «Если главный командир позовёт в последний бой дядя Вова, мы с тобой!»
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое

Аналитика

27.10.2020 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 5
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 5
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»