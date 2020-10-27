Стало известно, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска, где 125 курсантов инфицированы COVID-19

На сегодняшний день в Президентском кадетском училище выявлено 125 кадетов, инфицированных коронавирусной инфекцией, 9 из них - госпитализированы, 10 находятся в санчасти.

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев рассказал "Столице на Онего" о том, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска.

По словам Геннадия Сараева, он владеет информацией о происходящем с кадетами от руководителя учреждения Андрея Макаревича, а также от службы психологической поддержки, которая работает в училище.

"Психологи – наиболее близкие к курсантам люди, которые дают объективную информацию", – сказал Сараев.

- Правда, что в Президентском кадетском училище на сегодняшний день уже 170 заболевших коронавирусом?

- Нет, у меня информация только о 125 инфицированных, – пояснил Сараев. – Причем большая часть инфицированных – это бессимптомные больные, то есть у них нет ни температуры, ни кашля, ни недомоганий – они прекрасно себя чувствуют.

- Говорят, что на территории кадетского училища развернут военный госпиталь, где лечат курсантов, заразившихся коронавирусом.

- Никакого госпиталя на территории училища не развернуто. Приезжала комиссия (27 октября уехала) Северо-Западного военного округа, которую возглавлял главный педиатр министерства обороны России, профессор Арсентьев В.Г. Комиссия провела проверку по факту заражения коронавирусом курсантов. Они всем сделали тест на COVID-19. Было определено 125 инфицированных.

- Где проходят лечение заболевшие коронавирусом курсанты?

- Те, кому требовалась госпитализация, а таких 9 человек (один воспитатель) – доставлены в республиканскую инфекционную больницу, еще 10 человек находятся в медчасти, остальные бессимптомные, но с выявленным ковидом пребывают в стационаре, который находится на территории учреждения. Они просто отделены от здоровых детей, чтобы не заражать.

- Почему здоровых ребят не разрешают родителям забрать домой для безопасности?

- Потому что учебный процесс продолжается, все курсанты учатся. Здоровые в обычном режиме, инфицированные, бессимптомные – на "дистанте", им всем выданы планшеты.

- В соцсетях появляются сообщения от родителей кадетов, которые выражают обеспокоенность, потому что не знают, что происходит с их ребенком в училище. К Вам не поступало таких обращений?

- Лично ко мне таких обращений не было, но скажу, что в училище работает "горячая линия", куда стекается вся информация о лечащихся в медпункте. Психологи очень плотно общаются с родителями и дают всю информацию о детях. Для тех, кто очень волнуется, специалисты проводят видеоэкскурсии по корпусам, чтобы показать, что с детьми все хорошо. Из тех, кто сообщил, то ли на эмоциональном фоне, то ли сознательно, что хотят забрать ребенка, заявлений на отчисление не писали.

Как заверил Геннадий Сараев, в кадетском училище принимаются все меры профилактики коронавируса: проводится уборка и дезинфекция помещений, потоки учащихся разделены, детям ежедневно измеряется температура, осматривается кожный покров и слизистая, воспитатели занимаются досугом: приносят книги, настольные игры.

"Специалисты психологической помощи всегда на работе, – сказал детский омбудсмен. – Так как заведение все-таки закрытое, дети находятся на стационаре, плюс в условиях пандемии коронавируса все же присутствует тревожность как у курсантов, так и у родителей".

Ранее сообщалось, что вспышка COVID-19 произошла в Президентском кадетском училище в Петрозаводске – заразились коронавирусом сразу 40 курсантов.