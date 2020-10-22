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Вспышка COVID-19 произошла в Президентском кадетском училище в Петрозаводске

Новости. Общество
15:55, 23 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Сразу 40 воспитанников Петрозаводского кадетского училища заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Ситуация в училище была рассмотрена сегодня на заседании оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, которое провел зампредседателя оперштаба, министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Первый заболевший, воспитатель, выявлен в прошлую пятницу, 16 октября, с симптомами респираторной инфекции он поступил в Республиканскую инфекционную больницу. Затем в результате тестирования на COVID-19 были выявлены еще 7 воспитанников, которые также госпитализированы в РИБ. Вчера выявлено еще 33 положительных результата на коронавирус.

На 23 октября в училище выявлен уже 41 случай коронавируса. Помимо кадетов заболел один воспитатель.

Как стало известно "Столице на Онего", сначала заболели кадеты в 7-х классах, затем в 9-х и 10-х классах, а затем коронавирусом заразились и в 5-х классах.

Как сообщил на заседании начальник училища Андрей Макаревич, все инфицированные находятся под пристальным медицинским наблюдением.

"Из 40 кадетов, у которых получен положительный результат теста на коронавирус, только у 6 человек наблюдаются легкие симптомы заболевания: температура чуть выше 37 градусов, потеря обоняния. У остальных течение бессимптомное", - сообщил он.

Принято решение о переносе срока осенних каникул, также приняты меры по изоляции инфицированных, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, дезинфекция. По информации Андрея Макаревича, в ближайшее время в училище прибудет главный педиатр Вооруженных Сил РФ, который даст необходимые рекомендации.

Всех кадетов и сотрудников училища протестируют на COVID-19 в ближайшее время.

Ранее глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике.

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Комментарии

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User
2020-10-23 16:44:10
Видимо, они посещали торговые центры без сопровождения взрослых (родителей или иных законных представителей)?
кир
2020-10-23 17:28:35
User, вали в Финляндию. Надоел.
zanoza
2020-10-23 16:07:36
В закрытых учреждениях вирусы себя отлично чувствуют.
Саныч
2020-10-23 16:25:43
zanoza, свободу кадетам! :)
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