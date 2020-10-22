Вспышка COVID-19 произошла в Президентском кадетском училище в Петрозаводске

Сразу 40 воспитанников Петрозаводского кадетского училища заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Ситуация в училище была рассмотрена сегодня на заседании оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, которое провел зампредседателя оперштаба, министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Первый заболевший, воспитатель, выявлен в прошлую пятницу, 16 октября, с симптомами респираторной инфекции он поступил в Республиканскую инфекционную больницу. Затем в результате тестирования на COVID-19 были выявлены еще 7 воспитанников, которые также госпитализированы в РИБ. Вчера выявлено еще 33 положительных результата на коронавирус.

На 23 октября в училище выявлен уже 41 случай коронавируса. Помимо кадетов заболел один воспитатель.

Как стало известно "Столице на Онего", сначала заболели кадеты в 7-х классах, затем в 9-х и 10-х классах, а затем коронавирусом заразились и в 5-х классах.

Как сообщил на заседании начальник училища Андрей Макаревич, все инфицированные находятся под пристальным медицинским наблюдением.

"Из 40 кадетов, у которых получен положительный результат теста на коронавирус, только у 6 человек наблюдаются легкие симптомы заболевания: температура чуть выше 37 градусов, потеря обоняния. У остальных течение бессимптомное", - сообщил он.

Принято решение о переносе срока осенних каникул, также приняты меры по изоляции инфицированных, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, дезинфекция. По информации Андрея Макаревича, в ближайшее время в училище прибудет главный педиатр Вооруженных Сил РФ, который даст необходимые рекомендации.

Всех кадетов и сотрудников училища протестируют на COVID-19 в ближайшее время.

Ранее глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике.