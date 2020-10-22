Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике

Из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом в Карелии за последние дни Артур Парфенчиков ввел дополнительные ограничения.

На своей странице в соцсети глава Карелии сообщил, что в республике вторую неделю отмечается увеличение числа инфицированных коронавирусом. В связи с осложнившейся ситуацией по коронавирусу в республике ужесточен контроль за соблюдением противоэпидемических мер: проводятся проверки на транспорте, в торговых центрах, других общественных местах.

Глава Карелии уточнил, что повторно прибегать к жестким ограничениям, как это было весной, не планируется, так как это может крайне негативно сказаться на экономике республики и уровне жизни граждан.

"Однако введение некоторых дополнительных мер для предотвращения распространения коронавируса считаю необходимым, - заявил Парфенчиков. - Соответствующее распоряжение подписал сегодня".

- В ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита запрещено проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. Выступления музыкантов и певцов – исключение, поскольку их возможно организовать, учитывая социальную дистанцию.

- При соблюдении определенных условий разрешается проводить в помещениях массовые, в том числе спортивные, мероприятия численностью 50 человек и более. Для этого необходимо, чтобы участники предоставили отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия.

- В кинотеатрах, театрах, на концертах зрители должны быть в масках и перчатках. Есть и другие уточнения. Потоки посетителей необходимо разделять, поэтому зоны входа и выхода должны быть разграничены. Если численность мероприятия превышает 50 человек, вход и выход посетителей должен быть поэтапным, чтобы избежать очереди и обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра. При проведении театрально-концертных мероприятий продажа продуктов питания не допускается.

- Еще один важный момент. Срок действия региональных социальных выплат и пособий автоматически продлевается до 31 декабря 2020 года. То есть предоставлять документы, подтверждающие право на такие выплаты, не надо.

- Во время осенних каникул детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры только в сопровождении взрослых (родителей или иных законных представителей).

Также Парфенчиков добавил, что будет усилен контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности гражданами, у которых есть признаки ОРВИ, а также прибывшими в Карелию из-за ее пределов.