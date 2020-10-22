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Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике

Новости. Общество
12:22, 23 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976
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Из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом в Карелии за последние дни Артур Парфенчиков ввел дополнительные ограничения.

На своей странице в соцсети глава Карелии сообщил, что в республике вторую неделю отмечается увеличение числа инфицированных коронавирусом. В связи с осложнившейся ситуацией по коронавирусу в республике ужесточен контроль за соблюдением противоэпидемических мер: проводятся проверки на транспорте, в торговых центрах, других общественных местах.

Глава Карелии уточнил, что повторно прибегать к жестким ограничениям, как это было весной, не планируется, так как это может крайне негативно сказаться на экономике республики и уровне жизни граждан.

"Однако введение некоторых дополнительных мер для предотвращения распространения коронавируса считаю необходимым, - заявил Парфенчиков. - Соответствующее распоряжение подписал сегодня".

- В ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита запрещено проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. Выступления музыкантов и певцов – исключение, поскольку их возможно организовать, учитывая социальную дистанцию.

- При соблюдении определенных условий разрешается проводить в помещениях массовые, в том числе спортивные, мероприятия численностью 50 человек и более. Для этого необходимо, чтобы участники предоставили отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия.

- В кинотеатрах, театрах, на концертах зрители должны быть в масках и перчатках. Есть и другие уточнения. Потоки посетителей необходимо разделять, поэтому зоны входа и выхода должны быть разграничены. Если численность мероприятия превышает 50 человек, вход и выход посетителей должен быть поэтапным, чтобы избежать очереди и обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра. При проведении театрально-концертных мероприятий продажа продуктов питания не допускается.

- Еще один важный момент. Срок действия региональных социальных выплат и пособий автоматически продлевается до 31 декабря 2020 года. То есть предоставлять документы, подтверждающие право на такие выплаты, не надо.

- Во время осенних каникул детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры только в сопровождении взрослых (родителей или иных законных представителей).

Также Парфенчиков добавил, что будет усилен контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности гражданами, у которых есть признаки ОРВИ, а также прибывшими в Карелию из-за ее пределов.

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Комментарии

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Горожанин
2020-10-23 13:59:49
Зря губернатор стесняется в мерах... ясно же, что само не рассосется
gaudealis
2020-10-23 13:55:13
Зараза ввела ограничения в связи с заразой
zanoza
2020-10-23 12:36:26
Крутые меры, точно пандемию остановят :)
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