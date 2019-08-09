Стало известно, где отбывают срок два карельских чиновника, осужденных за коррупцию

Экс-председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев и бывший начальник отдела республиканского управления Госавтодорнадзора Евгений Шелковников, осужденные за взятки, отбывают наказание в ИК № 5 Республики Мордовия.

В этом исправительном учреждении содержатся преступившие закон бывшие работники судов и правоохранительных органов. Как выяснилось, Косарев и Шелковников тоже когда-то работали в силовых ведомствах.

ИК № 5 находится в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии, в 200-х километрах от столицы республики Саранска и 500-х километрах от Москвы. Лимит наполнения этого исправительного учреждения – 1087 осужденных. Многие из них занимаются здесь традиционной деревообработкой, включая изготовление мебели, а также производством швейных изделий и продуктов питания: колбасы, сосисок, макарон.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".