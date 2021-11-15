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Стало известно, где в Карелии можно дешево провести новогодний корпоратив

Новости. Общество
12:45, 16 Декабря 2021
фото: © ratatum.com

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Город в Карелии попал в список мест, где можно дешево провести новогодний корпоратив.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где дешевле всего провести новогодний корпоратив для больших компаний.

Самые направления для новогодних корпоративов — Судак, Шерегеш, Олонец, Екатеринбург, Углич, Банное, Серпухов, Тверь, Санкт-Петербург, Воронеж.

По статистике Tvil.ru, большие компании бронируют жильё для новогодних корпоративов от 1 до 4 ночей и тратят на проживание от 3 до 13 тысяч рублей в сутки.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами, которые планируют отдыхать компаниями от пяти человек с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

Десять популярных направлений для новогодних корпоративов:

1. Судак — 4 044 руб. / 4 ночи *
2. Шерегеш — 13 600 руб. / 2,5 ночи
3. Олонец — 5 386 руб. / 3,5 ночи
4. Екатеринбург — 7 187 руб. / 1 ночь
5. Углич — 11 000 руб. / 2 ночи
6. Банное — 10 000 руб. / 3 ночи
7. Серпухов — 9 376 руб. / 4 ночи
8. Тверь — 7 250 руб. / 4 ночи
9. Санкт-Петербург — 6 625 руб. / 4 ночи
10. Воронеж — 3 100 руб. / 2 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки на компанию от пяти человек / среднее число забронированных суток.

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Комментарии

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кир
2021-12-16 13:08:22
Пить будем и гулять будем, а смерть придет - помирать будем.©
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