Стало известно, где в Карелии можно дешево провести новогодний корпоратив

Город в Карелии попал в список мест, где можно дешево провести новогодний корпоратив.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где дешевле всего провести новогодний корпоратив для больших компаний.

Самые направления для новогодних корпоративов — Судак, Шерегеш, Олонец, Екатеринбург, Углич, Банное, Серпухов, Тверь, Санкт-Петербург, Воронеж.

По статистике Tvil.ru, большие компании бронируют жильё для новогодних корпоративов от 1 до 4 ночей и тратят на проживание от 3 до 13 тысяч рублей в сутки.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами, которые планируют отдыхать компаниями от пяти человек с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

Десять популярных направлений для новогодних корпоративов:

1. Судак — 4 044 руб. / 4 ночи *

2. Шерегеш — 13 600 руб. / 2,5 ночи

3. Олонец — 5 386 руб. / 3,5 ночи

4. Екатеринбург — 7 187 руб. / 1 ночь

5. Углич — 11 000 руб. / 2 ночи

6. Банное — 10 000 руб. / 3 ночи

7. Серпухов — 9 376 руб. / 4 ночи

8. Тверь — 7 250 руб. / 4 ночи

9. Санкт-Петербург — 6 625 руб. / 4 ночи

10. Воронеж — 3 100 руб. / 2 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки на компанию от пяти человек / среднее число забронированных суток.