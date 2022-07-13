Стало известно имя еще одного погибшего на Донбассе контрактника из Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования в связи с гибелью в ходе спецоперации на Украине рядового Сергея Антошина из поселка Куркиеки.

О смерти земляка Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

«Сергей Антошин родился в поселке Куркиеки. Служил по контракту водителем отделения артиллерийской разведки. Погиб на Донбассе, исполняя воинский долг», — пишет глава Карелии.

Парфенчиков выразил родным и близким Сергея самые искренние соболезнования.

Ранее сообщалось, Петрозаводск простился с погибшим на Донбассе гранатометчиком Арменом Мовсисяном.