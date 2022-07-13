Петрозаводск простился с погибшим на Донбассе гранатометчиком Арменом Мовсисяном

В столице Карелии проводили в последний путь земляка, рядового Армена Мовсисяна, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, который принял участие в церемонии прощания с погибшим контрактником.
«В такие моменты понимаешь — совсем неважно, какая у тебя фамилия — украинская, русская, литовская или армянская… Армен защищал нас с вами, защищал нашу страну, наш город. Он геройски погиб в другой стране за мирное небо — в нашей», — пишет мэр на своей странице в соцсети.
По словам главы города, Петрозаводск будет Армена и чтить его память.
«От имени всех горожан родным и близким Армена я приношу искренние соболезнования. Низкий вам поклон. Огромное уважение этому воинскому и гражданскому подвигу. Вечная память…», — пишет Владимир Любарский.
Ранее глава Карелии назвал имена двух погибших на Донбассе земляков.
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