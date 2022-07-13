Петрозаводск простился с погибшим на Донбассе гранатометчиком Арменом Мовсисяном

В столице Карелии проводили в последний путь земляка, рядового Армена Мовсисяна, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, который принял участие в церемонии прощания с погибшим контрактником.

«В такие моменты понимаешь — совсем неважно, какая у тебя фамилия — украинская, русская, литовская или армянская… Армен защищал нас с вами, защищал нашу страну, наш город. Он геройски погиб в другой стране за мирное небо — в нашей», — пишет мэр на своей странице в соцсети.

По словам главы города, Петрозаводск будет Армена и чтить его память.

«От имени всех горожан родным и близким Армена я приношу искренние соболезнования. Низкий вам поклон. Огромное уважение этому воинскому и гражданскому подвигу. Вечная память…», — пишет Владимир Любарский.

Ранее глава Карелии назвал имена двух погибших на Донбассе земляков.