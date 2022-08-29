Стало известно имя лауреата главной педагогической премии Петрозаводска (ФОТО)

Обладателем премии имени Александры Александровны Серба стала директор школы № 48 Ольга Молинская.

В Петровском дворце Петрозаводска прошло торжественное заседание комитет социального развития «Август. Послесловие», где были подведены итоги конкурсов, направленных на развитие творческой деятельности педагогических коллективов города. На заседании присутствовал глава Петрозаводска Владимир Любарский, опубликовавший его итоги на своей странице в соцсети.

Лауреатом премии имени Александры Александровны Серба стала директор школы № 48 Ольга Молинская. Как отметил глава города: «под ее руководством в учреждении созданы комфортные условия как для учителей, так и для школьников. Ученики занимают призовые места в соревнованиях и олимпиадах».

Кроме того, в других номинациях победы одержали педагогические коллективы лицея № 13, Ломоносовской гимназии, Петровского дворца, школы № 27 и детского сада № 71, а преподавателю детской школы искусств им. М.А Балакирева Ольге Габуковой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Карелия».

«Именно от педагогов зависит будущее нашей страны, — отметил Владимир Любарский, — именно они формируют нашу молодежь. Именно от них зависит, с какими идеалами, с какими целями нынешние юноши и девушки шагнут во взрослую жизнь… Искренне желаю педагогам всего самого доброго…»