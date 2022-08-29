890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
 Как изменится Петрозаводск в ближайшие 3 года
08.09.2022 15:30
В Петрозаводске нашли водителя, сбившего ребенка в центре города
08.09.2022 12:44

Стало известно имя лауреата главной педагогической премии Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
11:08, 09 Сентября 2022
фото: © Владимир Любарский

Новости партнеров

Обладателем премии имени Александры Александровны Серба стала директор школы № 48 Ольга Молинская.

В Петровском дворце Петрозаводска прошло торжественное заседание комитет социального развития «Август. Послесловие», где были подведены итоги конкурсов, направленных на развитие творческой деятельности педагогических коллективов города. На заседании присутствовал глава Петрозаводска Владимир Любарский, опубликовавший его итоги на своей странице в соцсети.

Лауреатом премии имени Александры Александровны Серба стала директор школы № 48 Ольга Молинская. Как отметил глава города: «под ее руководством в учреждении созданы комфортные условия как для учителей, так и для школьников. Ученики занимают призовые места в соревнованиях и олимпиадах».

Кроме того, в других номинациях победы одержали педагогические коллективы лицея № 13, Ломоносовской гимназии, Петровского дворца, школы № 27 и детского сада № 71, а преподавателю детской школы искусств им. М.А Балакирева Ольге Габуковой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Карелия».

«Именно от педагогов зависит будущее нашей страны, — отметил Владимир Любарский, — именно они формируют нашу молодежь. Именно от них зависит, с какими идеалами, с какими целями нынешние юноши и девушки шагнут во взрослую жизнь… Искренне желаю педагогам всего самого доброго…»

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2022, 10:14
«Бабье лето» идет в Карелию
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
07.09.2022, 14:05
Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление
06.09.2022, 07:40
Два исколотых трупа были найдены на окраине города в Карелии
08.09.2022, 06:40
Просто космос: как будет выглядеть площадь Гагарина в Петрозаводске после реконструкции (ФОТО)
07.09.2022, 12:58
Стало известно, будет ли Финляндия ограничивать въезд для российских туристов, как страны Балтии

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.