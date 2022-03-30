Стало известно, как будет выглядеть центр на базе лагеря «Старт» в Карелии (ФОТО)

Училище олимпийского резерва в Кондопоге сообщило, как будет выглядеть детский спортивно-оздоровительный центр, который планируется открыть на базе лагеря «Старт».

Детский спортивно-оздоровительный центр на базе лагеря «Старт» должен стать современной всесезонной тренировочной площадкой для спортсменов училища олимпийского резерва, сборных команд, а также местом для отдыха детей, в том числе из Карелии. Об этом информирует Училище олимпийского резерва в Кондопоге.

Училище подготовило концепцию развития лагеря «Старт», которая включает в себя строительство и реконструкцию жилых корпусов и вспомогательных строений, а также возведение новых открытых спортивных площадок, ФОКа с универсальными залами, строительство стадиона с беговыми дорожками, гостиницы и т. д. Предварительная стоимость реализации проекта — более 1 млрд рублей.

Детский оздоровительный лагерь «Старт» в селе Кончезеро передается в федеральную собственность и оперативное управление училища олимпийского резерва в Кондопоге. Сообщается, что министерство спорта России включит базу в Кончезеро в программу развития объектов спорта сети федеральных детских спортивно-оздоровительных центров круглогодичного профиля до конца 2022 года. Предполагается, что на модернизацию инфраструктуры лагеря будет получено федеральное финансирование.

Напомним, решение о передаче в федеральную собственность детского лагеря «Старт» было принято из-за отсуствия денег в казне Петрозаводска на ремонт объекта. Долгое время власти столицы Карелии не могли открыть лагерь.