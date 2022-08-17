Стало известно, как долго аномальная жара продержится в Карелии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде до начала осени.

Росгидромет прогнозирует аномально жаркую температуру на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидромет прогнозирует аномалии, температуру выше нормы на 7-10 градусов на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа, в Коми и Калининградской области этот период будет чуть короче, до 27 августа. Температура будет достигать 27-32 градусов тепла. В Центральном федеральном округе повсеместно температура будет выше нормы на 6-10 градусов, прогнозируется 28-33 градусов тепла. Очень жаркая погода для конца августа, конечно», — рассказал Вильфанд.

Жарко будет и в других регионах России. Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра, на юге Центрального федерального округа температура в ближайшие пять дней будет достигать 34 градусов тепла.

В регионах Поволжского федерального округа температура будет превышать климатическую норму на 6-9 градусов с 24 по 26 августа, в Саратовской области — до 28 августа. Столбики термометров будут достигать 30-34 градусов тепла.

Не обойдет стороной аномальное тепло и Южный федеральный округ. Особенно жарко будет в Сочи и Туапсинском районе, где температура будет достигать 37-38 градусов тепла.

Регионы Уральского федерального округа также столкнутся с жарой в ближайшие дни. В Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, на юге Свердловской, Курганской областей температура будет выше нормы на 6-9 градусов, днем ожидается до 27-30 градусов тепла.