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Стало известно, как будут ходить троллейбусы в Петрозаводске

Новости. Общество
08:20, 26 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев рассказал о планах изменения городских троллейбусных маршрутов.

- Два троллейбусных маршрута до закрытия – четвертый и второй – проходили по улице Кирова. После закрытия моста нам пришлось поменять их пути следования, - пояснил Бекелев. - На данный момент маршрут №4 уже возобновил свой путь следования. Он проходит с Лыжной до Октябрьского проспекта. Но с 24 февраля видоизменен путь следования маршрута №5. Отныне он ходит с Лыжной через Первомайский проспект по Заводской и далее через Зайцева и набережную Варкауса – на проспект Ленина. И мост на Кирова будет задействован. Надеемся, что будет востребован такой маршрут.

Что касается маршрута №2, то в привычном исполнении пока, к сожалению, нет возможности его запустить. Сейчас объявлен набор водителей троллейбусов. После их обучения и приема на работу будет рассматриваться возможность запуска троллейбуса №2 и возвращения "пятерки" к привычному маршруту.

Подробнее об этом читайте здесь.

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Комментарии

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Njkdez
2021-02-26 10:00:31
David, почему же с пустыми? Это же предположительно внук БОНДачука. Котлы на ручке как посыл, деньги= время.
Njkdez
2021-02-26 09:42:13
По трудолюбию нашего современного чиновника, можно сравнить только с муравьем. Он может взять взятку в 50 раз больше, чем весит сам..
Njkdez
2021-02-26 09:39:54
Борьба с коррупцией наконец-то стала приносить свои плоды. По данным хорошо информированных источников взятки перестали брать практически все чиновники, которых посадили.
Njkdez
2021-02-26 09:35:58
Экс депутат матвеев тоже сказки любил рассказывать как оно будет.
David.
2021-02-26 09:29:18
Опять этот деятель с пустыми глазами. От построения фраз просто тошнит.
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