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Стало известно, как помочь телефону работать дольше

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19:30, 29 Сентября 2021
фото: © Андрей Настасенко

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В Роскачестве рассказали о влиянии на смартфон режима энергосбережения.

Режим энергосбережения увеличивает время работы смартфона за счет того, что при нем отключаются программы, которые постоянно удерживают гаджет в Сети. Это поможет дольше оставаться на связи, если у вас осталось, например, 10% заряда. Однако если все время держать этот режим включенным, то это помешает нормальной работе смартфона. Почему — рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы. Также режим энергосбережения сильно замедляет беспроводные соединения — это и Bluetooth, и Wi-Fi, и GPS, и мобильный интернет, особенно 4G», — сказал Сергей Кузьменко.

Эксперт Роскачества назвал оптимальный вариант использования режима энергосбережения.

«Вообще для продления работы аккумулятора нужно стараться держать заряд аккумулятора в диапазоне от 80 до 30 процентов. Можно настроить режим энергосбережения в процентном соотношении: например, чтобы он включался, когда уровень заряда 50 или 60 процентов. Таким образом, когда включается этот режим, это сигнал, что в ближайшее время пора поставить устройство на зарядку. А когда вы поставите устройство на зарядку, режим энергосбережения автоматически отключится», — заключил Сергей Кузьменко.

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