Стало известно, как стать резидентом Арктической зоны

Начать вести бизнес в арктических районах Карелии можно как молодым, так и уже опытным предпринимателям.

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире «ЦУР объясняет». Ведущей темой диалога между министром и аудиторией стала тема ведения бизнеса в Арктической зоне.

Всю необходимую консультацию и помощь можно получить в Корпорации развития Карелии. Там предпринимателю еще раз напомнят о мерах поддержки, помогут оформить все необходимые документы и бизнес-план для того, чтобы получить статус резидента Арктической зоны.

«Этот статус ни к чему не обязывает. Если вы свой проект по какой-либо причине не сможете реализовать, то у вас не возникает никаких обязательств. Но если вы приступили к реализации, то на вас действуют все прописанные льготы», — отметил Ермолаев.

Обратиться в корпорацию можно по телефону (8-814-2) 44-54-00, по электронному адресу info@kr-rk.ru, а также посетив корпорацию лично по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

«Для того чтобы стать резидентом, нужно выполнить единственное условие: нужен объем инвестиций, которые вы хотите реализовать в своем проекте. Он должен быть не менее одного миллиона рублей. Это сделано для того, чтобы даже малые предприниматели могли стать резидентом Арктической зоны», — заявил министр.

Напомним, что на сегодняшний день статус Арктической зоны имеют пять районов Карелии: Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский и Костомукшский городской округ.