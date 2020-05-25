Стало известно, как вырастут накопительные пенсии в 2020 году

Накопительные пенсии россиян будут увеличены на 9,13% с 1 августа 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

"Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на 7,99% вырастут пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений.

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