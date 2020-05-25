890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Артур Парфенчиков рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в Карелии 2
Сегодня 10:42
Жителям Карелии разрешили групповые занятия спортом на улице 5
25.05.2020 21:03
Глава Карелии продлил жесткие ограничительные меры в поселках Олонецкого района из-за вспышки коронавируса 4
25.05.2020 21:12
Мошенники обманули петрозаводчанина, мечтавшего о французской болонке
Сегодня 11:52
Серьезные технологии с элементами творчества: старший технолог АО "ПКС-Водоканал" рассказала о своей работе
Сегодня 13:53
Организатор митинга против убийства промышленности Карелии предстанет перед военным судом 10
Сегодня 10:03

Стало известно, как вырастут накопительные пенсии в 2020 году

Новости. Общество
16:26, 26 Мая 2020
фото: Д. Рогулин/ ТАСС
Загрузка...

Накопительные пенсии россиян будут увеличены на 9,13% с 1 августа 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

"Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на 7,99% вырастут пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-26 17:01:17
Блогерам и театральным критикам когда пенсии проиндексируют ?
кир
2020-05-26 16:56:11
Пофиг.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:10
Обществоведение
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 8
Организатор митинга против убийства промышленности Карелии предстал перед военным судом по обвинению по "террористической" статье.
Видно, что Парфенчиков старается 3
Сегодня 12:31
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
25.05.2020 13:54
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 58
20.05.2020 16:00
Вся аналитика

Медиа

Торговые центры открылись в Петрозаводске
Сегодня 12:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»