Стало известно, какие дороги отремонтируют в Кондопоге в 2019 году

Минтранс Карелии и администрация Кондопожского района подписали соглашение о предоставлении межбюджетных средств в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в республике.

Как сообщается в паблике "Дороги Республики Карелия", в 2019 году в рамках Нацпроекта запланирован ремонт следующих участков дорог Кондопоги: ул. М.Горького (от ул. Комсомольской до ул. Заводской), ул. Комсомольская (от ул. Бумажников до ул. Горького), ул. Строительная, ул. Бумажников, ул. Пролетарская (от ул. Советов до Октябрьского шоссе). А также будет отремонтирован южный въезд в город – проблемный участок, состояние которого вызывает нарекание у всех горожан.

Благодаря участию в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Кондопога получит дорожное покрытие, отвечающее современным требованиям для комфортного передвижения транспортом. В ходе ремонта асфальтобетонного покрытия дорожного полотна будут отремонтированы и благоустроены прилегающие территории – тротуары и бордюры, обочины.

Общий объем ассигнований, предусматриваемых в бюджете Кондопожского района на финансовое обеспечение Нацпроекта в 2019 году составляет 104 млн руб.