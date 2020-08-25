Стало известно, какие гаражи в ближайшее время снесут в Петрозаводске

Администрация города призвала владельцев гаражей на улицах Пархоменко, Пушкинской и Краснофлотской самостоятельно убрать нестационарные объекты.

Администрация Петрозаводска сообщила владельцам гаражей о необходимости убрать постройки.



Сносу подлежат семь гаражей возле дома № 26Б на улице Пархоменко, 12 гаражей и три контейнера у дома № 6 на Краснофлотской улице и 15 гаражей в районе домов № 1 и № 3 на Пушкинской улице.

Освободить занятые земельные участки владельцы должны самостоятельно до 8 сентября.

Если этого не произойдет, гаражи будут демонтированы по заказу администрации города.