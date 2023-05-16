Стало известно, какие премии выписывали друг другу отправленные в отставку главы района в Карелии

Отправленные судом в отставку глава Лахденпохского района Ольга Галий и глава одноименной администрации Олег Болгов не стеснялись повышать себе зарплаты.

Месяц назад, 27 апреля, вступило в силу решение Верховного суда Карелии, согласно которому были принудительно удалены в отставку глава Лахденпохского района Ольга Галий и глава одноименной администрации Олег Болгов.

Дело было громким и тянулось долго. Всем уже известно, что два эти человека работали в подчинении друг у друга, что стало явным конфликтом интересов и заставило вмешаться прокуратуру. Но за кулисами судебных заседаний остались цифры: оказывается, оба фигуранта успели неплохо нажиться на этом конфликте.

Еще в декабре 2020 года Ольга Галий подписала решение районного Совета, которым утверждалось новое Положение о премировании и материальном стимулировании главы администрации. Если раньше, при выполнении девяти условий работы, ему выписывали премию максимум в 65 процентов от зарплаты, то теперь ее размер дошел до 100 процентов.

«Сити-менеджеру» также увеличили должностной оклад, надбавки за классный чин, а за работу с государственной тайной надбавку подняли с 15 процентов сразу до 50 процентов. О каких суммах идет речь, и как повысилось благосостояние главы Лахденпохского района Ольги Галий, читайте в материале «Фактор News».