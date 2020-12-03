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Стало известно, какие специальности будут самыми востребованными на рынке труда в Карелии

Новости. Общество
08:20, 04 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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В 2021 году основная потребность в кадрах придется на здравоохранение и социальные услуги, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Сферам здравоохранения и социальных услуг понадобится более 900 специалистов, чуть меньше – около 800 – в обрабатывающие производства. По-прежнему востребованы работники в деревообработке, строительстве, сельском хозяйстве, специалисты в гостиничном бизнесе и туризме. Такие данные по результатам опроса работодателей содержатся в Прогнозе потребности в подготовке кадров на 2021-2025 годы, который ежегодно готовится Управлением труда и занятости Республики Карелия.

В целом потребность в кадрах на 2021 год составляет 6287 человек. Для сравнения: на 2020 год – 6 098 человек.

Наибольшая потребность заявлена в квалифицированных рабочих и служащих – более половины от общего числа предполагаемых вакансий, в меньшей степени востребованы специалисты с высшим образованием.

В реальном секторе экономики работники нужны на такие предприятия, как "Карельский окатыш", "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат", "Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат", филиал "Карелэнерго", "Петрозаводскмаш".

До 2025 года включительно 845 специалистов понадобятся для реализации инвестпроектов в Петрозаводске и Костомукше, а также в Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском и Сортавальском районах.

Наибольшую потребность в квалифицированных рабочих резиденты инвестпроектов заявили по профессиям электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, системный администратор, монтажник структурированной кабельной системы, инженер по ремонту компьютерной техники. Так, для "КЮ Дата центр" в поселке Надвоицы по этим специальностям требуется более 50 человек.

Потребность в медицинских работниках наблюдается на всей территории региона. Наибольшее количество вакансий заявлено в Петрозаводске, Костомукше, Кондопожском, Сегежском и Сортавальском районах. Наиболее востребованы врачи различных специализаций, медицинские сестры, фельдшеры, акушерки.

Дополнительную потребность в кадрах будут испытывать районы, относящиеся к Арктической зоне, - это 38% территории региона. По прогнозу, уже на 2021 год потребность в кадрах в Арктической зоне составит более 1 200 человек.

В настоящее время в Арктической зоне есть вакансии с зарплатой до 80 тысяч рублей.

Напомним, ежегодно в службу занятости населения Карелии поступает более 30 тыс. вакансий.  На сегодняшний день для соискателей доступны 5426 свободных рабочих мест. Кроме рабочих специальностей востребованы социальные работники, курьеры. Требуются специалисты с высшим образованием для производства – 141 инженер, 55 механиков, 65 техников и технологов. Устойчивый спрос на специалистов в сфере общественного питания. Для поваров, пекарей, кондитеров, официантов -  145 предложений.

О вакансиях на рыке труда региона можно узнать на интерактивном портале Управления труда и занятости, а также на портале Общероссийская база вакансий "Работа в России"  https://trudvsem.ru.

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