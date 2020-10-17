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Стало известно, какие творожные сырки лучшие, а какие подделка

Новости. Общество
20:40, 17 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/JULIAN STRATENSCHULTE
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Роскачество провело исследование состава творожных сырков, предлагаемых российским покупателям, и выявило фальсификат.

Фальшивкой оказался продукт под названием "Творобушки". Об этом информируют Известия со ссылкой на сообщение Роскачества в соцсети. При этом претензии к качеству этой продукции были у организации и в прошлом году. Так, рейтинг этого товара в 2019 году был обнулен из-за обнаружения кишечной палочки в составе. В этом году ее в нем обнаружено не было, но появились фитостерины.

"Этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит, является подделкой, а не творожным сырком", — заявили в Роскачестве.

Лидерами рейтинга качества стали творожные сырки торговых марок "Вкуснотеево", "Коровка из Кореновки" и "Б.Ю. Александров". Также в топ-5 этого списка вошли "Ростагроэкспорт" и "Чудо", говорится в материале организации от 13 октября.

По итогам исследования чуть больше чем за год качество творожных сырков на отечественных прилавках выросло. Так, производители улучшили свои составы, в частности, устранив недочеты в превышении норм законодательства по количеству дрожжей, недостатки в органолептике и маркировке, а также замечания по массовой доле белка.

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