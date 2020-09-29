Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Северное сияние озарило Кижи (ФОТОФАКТ) 2
Сегодня 07:50
Общее число заболевших в Карелии COVID-19 достигло 3953 человек 3
Сегодня 09:03
Крен стелы воинской славы в Петрозаводске, запечатленный на фото, заммэра города назвал оптической иллюзией (ФОТО) 11
Сегодня 15:06
Инвестор, купивший свинокомплекс в Карелии, по месту регистрации не найден 6
Сегодня 13:01
Жители Ребол выступили против открытия форелевой фермы на озере Лексозере на севере Карелии 3
Сегодня 09:48

Стало известно, какие жесты россиян считаются непристойными для жителей Турции

Новости. Общество
21:30, 29 Сентября 2020
фото: © pixabay.com/
Загрузка...

В Сети перечислили любимые россиянами слова и жесты, которые считаются непристойными среди жителей Турции.

На платформе "Яндекс Дзен" рассказали, как невинные жесты могут вызвать у турков бурю негативных эмоций. Так, обычный кукиш для турков является отсылкой к женскому детородному органу. "Кстати, у женщин легкого поведения кукиш в Турции используется в качестве приглашения к сексу", – пишет автор блога.

Аналогичное значение имеет слог "ам", который в России используется, к примеру, при общении с маленькими детьми.

"Если турок скрестил пальцы, это значит, он обиделся или совсем не настроен на беседу и хочет уйти", – подчеркивает блогер. Вдобавок, по его словам, мужчинам следует избегать жеста, когда указательный и большой палец сложены в кольцо – это "знак гомосексуалистов", и он может стать причиной серьезного конфликта.

В Турции рекомендуется не демонстрировать жест, означающий "сытость по горло" – не проводить ладонью или пальцами в районе горла, так как для местных жителей он носит примерно следующий смысл: "я тебе голову отрежу".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:46
Капитал
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
Федеральные власти легализовали выращивание леса на сельхозземлях.
"Социальный эффект"
Сегодня 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
Сегодня 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
Сегодня 09:42
Льготная ипотека – главное успеть
25.09.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 15
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
22.09.2020 14:03
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»