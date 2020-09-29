Стало известно, какие жесты россиян считаются непристойными для жителей Турции

В Сети перечислили любимые россиянами слова и жесты, которые считаются непристойными среди жителей Турции.

На платформе "Яндекс Дзен" рассказали, как невинные жесты могут вызвать у турков бурю негативных эмоций. Так, обычный кукиш для турков является отсылкой к женскому детородному органу. "Кстати, у женщин легкого поведения кукиш в Турции используется в качестве приглашения к сексу", – пишет автор блога.

Аналогичное значение имеет слог "ам", который в России используется, к примеру, при общении с маленькими детьми.

"Если турок скрестил пальцы, это значит, он обиделся или совсем не настроен на беседу и хочет уйти", – подчеркивает блогер. Вдобавок, по его словам, мужчинам следует избегать жеста, когда указательный и большой палец сложены в кольцо – это "знак гомосексуалистов", и он может стать причиной серьезного конфликта.

В Турции рекомендуется не демонстрировать жест, означающий "сытость по горло" – не проводить ладонью или пальцами в районе горла, так как для местных жителей он носит примерно следующий смысл: "я тебе голову отрежу".