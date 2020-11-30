890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске водитель 50 раз заплатил за проезд в своем автобусе с помощью украденной карты 5
Сегодня 11:09
Очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован в Карелии 7
Сегодня 09:10
Российская семья нашла клад в новой квартире, но из-за страха решила закопать его 3
30.11.2020 19:10
Еще два жителя Карелии умерли от COVID-19 7
Сегодня 09:19
Бронетранспортер переехал бизнесмена на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге 2
30.11.2020 21:30
Автомобиль ГИБДД улетел в кювет под Петрозаводском (ВИДЕО) 3
Сегодня 14:17

Стало известно, какую зарплату будут получать участники проведения переписи населения в Карелии

Новости. Общество
17:40, 01 Декабря 2020
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС
Загрузка...

Отбор работников для проведения Всероссийской переписи населения начался в Карелии: известны зарплаты переписчиков и контролеров.

Карелиястат сообщает о наборе контролеров и переписчиков, которые будут трудиться во время Всероссийской переписи населения в следующем году. 

Нанятые работники смогут претендовать на месячную зарплату в размере от 18 до 20 тысяч рублей.

"Контролеры набираются с 15 марта по 11 мая 2021 года, а переписчики – с 1 апреля по 30 апреля 2021 года. Денежное вознаграждение контролеров составит 20 тысяч рублей в месяц, переписчиков – 18 тысяч", - говорится в пресс-релизе Карелиястата.

Сообщается, что предстоящая в апреле 2021 года перепись станет первой цифровой, поэтому особое внимание при подготовке кадров уделяется владению компьютерной техникой. Переписчики пройдут небольшое обучение, а затем приступят к своим обязанностям, пояснили в Карелиястате.

Ранее сообщалось, какие новые вопросы зададут россиянам на ближайшей переписи населения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Интересуюсь
2020-12-01 18:29:15
Главное, чтобы к этому времени было кого переписывать? Ну одного в бункере, второго в Шуйской Чупе, этих знаем, остальных бы "уберечь"!?!?
однозначно
2020-12-01 17:53:47
Хочу получить статус малой народности.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»