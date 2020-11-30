Стало известно, какую зарплату будут получать участники проведения переписи населения в Карелии

Отбор работников для проведения Всероссийской переписи населения начался в Карелии: известны зарплаты переписчиков и контролеров.

Карелиястат сообщает о наборе контролеров и переписчиков, которые будут трудиться во время Всероссийской переписи населения в следующем году.

Нанятые работники смогут претендовать на месячную зарплату в размере от 18 до 20 тысяч рублей.

"Контролеры набираются с 15 марта по 11 мая 2021 года, а переписчики – с 1 апреля по 30 апреля 2021 года. Денежное вознаграждение контролеров составит 20 тысяч рублей в месяц, переписчиков – 18 тысяч", - говорится в пресс-релизе Карелиястата.

Сообщается, что предстоящая в апреле 2021 года перепись станет первой цифровой, поэтому особое внимание при подготовке кадров уделяется владению компьютерной техникой. Переписчики пройдут небольшое обучение, а затем приступят к своим обязанностям, пояснили в Карелиястате.

Ранее сообщалось, какие новые вопросы зададут россиянам на ближайшей переписи населения.