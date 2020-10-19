Стало известно, когда начнет работать первый в Карелии Центр обработки данных

Центр обработки данных (ЦОД) на территории опережающего социально экономического развития "Надвоицы" планируется открыть в ноябре текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии со ссылкой на руководителя компании "КЮ Дата центр" Алексея Королева, который занимается созданием Центра.

"Объект находится в стадии высокой готовности. Старт работ запланирован на начало ноября", - говорится в сообщении. Подробнее о том, какие услуги будет предоставлять ЦОД, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".