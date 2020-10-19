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Стало известно, когда начнет работать первый в Карелии Центр обработки данных

Новости. Общество
13:01, 20 Октября 2020
фото: pixabay
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Центр обработки данных (ЦОД) на территории опережающего социально экономического развития "Надвоицы" планируется открыть в ноябре текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии со ссылкой на руководителя компании "КЮ Дата центр" Алексея Королева, который занимается созданием Центра.

"Объект находится в стадии высокой готовности. Старт работ запланирован на начало ноября", - говорится в сообщении.

Подробнее о том, какие услуги будет предоставлять ЦОД, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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2020-10-20 13:17:00
Давно пора это место... переименовать в "Васюки".
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