Стало известно, когда начнутся безвозмездные выплаты малому и среднему бизнесу на зарплаты

Представители бизнеса 18 мая начнут получать первые безвозмездные выплаты от государства, направленные на поддержку в связи с распространением коронавируса, сохранение рабочих мест и зарплат сотрудников.

Об этом в ходе заседания правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая, как поручил это сделать президент. Поэтому прошу Федеральную налоговую службу полностью отработать алгоритм подачи заявлений и максимально быстро донести до бизнеса необходимую информацию. Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудится более 3 миллионов сотрудников", — сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".