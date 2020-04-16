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Стало известно, когда начнутся безвозмездные выплаты малому и среднему бизнесу на зарплаты

Новости. Общество
16:22, 16 Апреля 2020
фото: pixabay
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Представители бизнеса 18 мая начнут получать первые безвозмездные выплаты от государства, направленные на поддержку в связи с распространением коронавируса, сохранение рабочих мест и зарплат сотрудников.

Об этом в ходе заседания правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая, как поручил это сделать президент. Поэтому прошу Федеральную налоговую службу полностью отработать алгоритм подачи заявлений и максимально быстро донести до бизнеса необходимую информацию. Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудится более 3 миллионов сотрудников", — сказал Мишустин.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-04-16 17:37:37
Вот теперь выяснится кто из барыг платил серые зарплаты и от налогов уходил. Как говорится, карачун тебе, церетели.
Андрей Дубенский
2020-04-16 17:09:24
Потерпите еще месячишко... Бизнес-омбудсмен страны сказал, что три месяца - точка невозврата, бизнесу кирдык. Так что всё ведут к этому, ненасильственному убою...
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